Kars'ta Mayın Patladı: 1 Şehit, 1 Yaralı

Kars'ta PKK'lı teröristlerin yola döşediği mayının patlaması sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

Kars'ta Mayın Patladı: 1 Şehit, 1 Yaralı

Kars'ta PKK'lı teröristlerin yola döşediği mayının patlaması sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe Dağı mevkiinde sürdürülen operasyon esnasında PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen mayın patladı. Patlamada, 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Yaralı asker hastaneye kaldırılırken bölgede operasyon sürüyor.

(Serkan Çağlar/İHA)

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