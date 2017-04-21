Kafkas Üniversitesi (KAÜ) ile Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği iş birliğiyle Kars'ta "Kore Kültür Günü" etkinliği düzenlendi.



KAÜ Veterinerlik Fakültesi Prof. Dr. Necdet Leloğlu Salonu'nda Kore-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 60. yılı olması dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Kore filmleri gösterimi yapıldı, çeşitli seminerler verildi.



Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Yunsoo Cho, Türkiye-Kore ilişkileri seminerinde yaptığı konuşmada, Kore'nin 50 yıl içerisinde inanılmaz bir değişim yaşadığını söyledi.



Yunsoo, Türkiye'nin de son dönemlerde önemli gelişmelere imza attığını ve Korelilerin de vazgeçilmez ülkeleri arasında yer aldığını belirterek, "Eğer Kore gazileri olmasaydı Güney Kore'de şu anda Kuzey Kore ile aynı kaderi paylaşıyor olabilirdi. Bu sebeple bizim Kore gazilerine olan minnettarlığımız çok büyüktür" dedi.



KAÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan da Kore her ne kadar 8 bin kilometre uzakta olsa da Türkiye ile gönül köprüsü bulunduğunu söyledi.



Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Özcan, Büyükelçi Yunsoo'ya hediye takdim etti.