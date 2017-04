Kars'ta Kore Etkinliğine Büyük İlgi

ANKARA Kore Kültür Merkezi ve Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği işbirliğiyle Kars Kafkas Üniversitesi'nde düzenlenen 'Kore Kültür Günü' etkinliklerinde yapılan danslar, beğeniyle izlendi.



Kore-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 60'ıncı yılı olması nedeniyle KAÜ Veterinerlik Fakültesi Prof. Dr. Necdet Leloğlu Salonu'nda yapılan etkinlikte, Türkçe altyazılı Kore yapımı 'Ode To My Father' sinema filmi izletildi ve seminerler verildi. Kore yöresel giysilerinin de sergilendiği etkinlikte öğrenciler Kore kıyfetlerini giyerek objektiflere poz verdi. Vali Rahmi Doğan'ı da makamında ziyaret eden Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Yunsoo Cho, daha sonra KAÜ Veteriner Fakültesi Prof. Dr. Necdet Leloğlu konferans Salonu'nda düzenlenen Türkiye-Kore İlişkileri seminerine katıldı.



Kore ve Türkiye milli marşlarının okunmasıyla başlayan seminerde konuşan KAÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, Kore- Türkiye yakınlaşması, benzer kültürler ve özellikleri anlattı. Rektör Özcan, "Kore her ne kadar 8 bin kilometre uzakta olsa da Türkiye ile gönül köprüsü bulunmaktadır. Biz Korelileri çok seviyoruz, Koreliler de bizi çok seviyor" dedi.



'ŞEHİT VE GAZİLERE MİNNETTARIZ'



Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Yunsoo Cho da, Kore'nin 50 yıl içerisinde inanılmaz bir değişim yaşadığını belirterek şöyle konuştu:



"Eğer Kore gazileri olmasaydı Güney Kore'de şu anda Kuzey Kore ile aynı kaderi paylaşıyor olabilirdi. Bu sebeple bizim Kore gazilerine olan minnettarlığımız çok büyüktür. Kore'nin bugünkü konuma gelmesinde Kore gazilerinin önemli katkısının bulunmaktadır. Bizler hem kendi gazi ve şehitlerimize hem de Türkiye'nin Kore gazisi ve şehitlerine minnettarız." Etkinlikler Kore Geleneksel Müzik Konseriyle sona erdi. Yöresel kıyafetli sanatçılar gösterileriyle salondakilerin tüm dikkatlerini üzerlerine topladı. Ekipten Suwon Halk Sanat Merkezi Gösteri Takımı Lideri Somut Olmayan Kültürel Miras No. 27 Seungmu Taşıyıcısı Yeonhee Yoo sahne performansıyla büyük ilgi gördü.



Gösterinin ardından Kore ekibine çeşitli hediye ve çiçekler verildi. - Kars