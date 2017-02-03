Kars'ta Katı Atık Soruna Çözüm İçin İmzalar Atıldı

Daha güzel Kars için Kars Çevre Hizmetleri Birliği'nce kent genelinde katı atık (çöp) sorununa kesin çözüm için ilk ihale gerçekleştirildi.



Toplamda 200 bin metrekare araziler üzerinde 2. Sınıf katı atık düzenli depolama tesisi için fizibilite, ÇED ve uygulama projesi hazırlanması hizmet alımı işine ait sözleşme yüklenici firma olan Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. ile Çevre Hizmetleri Birliği arasında Belediye Başkanlığı'nda imzalandı.



Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, daha güzel bir Kars için çalışmalar yürüttüklerini, imzalanan protokolün Kars'a hayırlı olması dileklerinde bulundu. - KARS