Kars'ta Kapalı Köy Yolları Açılıyor

Kars'ta kar ve tipiden ulaşıma kapalı bulunan köy yolları teker teker açılıyor. Kentte tipiden dolayı kapalı bulunan köy yollarını yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.



İki gündür etkili olan kar ve tipiden kapalı bulunan 156 köyden 94'ü yapılan çalışmalar sonucunda yeniden ulaşıma açılırken kapalı bulunan 62 köy yolunun da ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yoğun çaba sarf ediyor. - KARS