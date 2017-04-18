Kars'ta Kaçak Kazı Operasyonu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı.



Sarıkamış ilçesi Balıklı köyü mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.



Operasyonda, M.K, R.D, A.P, M.S, C.A, C.S. ve M.S, kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların kazı sırasında kullandığı malzemelere de el konuldu.



Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.