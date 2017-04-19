Kars'ta Hırsızlık Zanlısı Yakalandı

Kars'ta bir evden yapılan hırsızlığın zanlısı yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Kaleiçi Mahallesi'nde M.F'ye ait eve camdan giren hırsız, evde bulunan altın zincir, altın künye ve bir miktar parayı aldı. Sesleri duyan M.F, evi kontrol ederken hırsızla karşılaştı.



Hırsız, aldığı altın ve bir miktar parayla camdan kaçarak kayıplara karıştı. Hırsızı yakalamayan M.F, durumu polis ekiplerine bildirdi.



Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, hırsızlık yapanın M.M. olduğu tespit edildi.



Yapılan çalışmalar sonucu M.M. yakalanarak gözaltına alındı.