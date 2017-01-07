Kars'ta Hava Ulaşımına Sis Engeli

Kars'ta etkili olan sis, bazı uçak seferlerinin iptaline neden oldu.



Dünden beri etkili olan ve zaman zaman yoğunlaşan sisin görüş mesafesini düşürmesi, kentte kara ve hava ulaşımını etkiledi.



Bugün AnadoluJet'in saat 10.30'da yapılması planlanan Ankara-Kars seferi ile saat 14.25 İstanbul-Kars seferleri, Kars Harakani Havalimanı civarında etkili olan yoğun sis nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi.