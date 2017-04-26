Kars'ta Geleneksel Süt Koşusunda Sonuncu Gelene Süt Ödülü

KAFKAS Üniversitesi Veteriner Fakültesi, tarafından 'Dünya Veteriner Hekimler Günü' etkinlikleri kapsamında Geleneksel Süt Koşusu düzenledi. Veteriner Fakültesi'nden 30 öğrencinin katıldığı 3 kilometrelik yarışta, ilk değil sonuncu olana daha iyi koşması için 1 litre süt verildi.



Yarışma üniversite kampusundeki Çamçavuş Köprüsü'nde başladı. 3 kilometrelik parkurda öğrencilerden bir bölümü yarışı ilk sıralarda, diğer bölümü son sıralarda bitirmek için çaba harcadı. Veteriner Fakültesi dekanlık binası önünde tamamlanan süt koşusunu aynı fakültenin son sınıf öğrencisi Halil İbrahim Özbey kazandı. Yarışmayı dördüncülükle tamamlayan öğrencilerden Derya Delil de, "Uzun zamandır antrenman yapmadığım için güzel bir yarış sergileyemedim. Ama erkeklere göre iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum" diye konuştu. Geleneksel Süt Koşusunda 30 öğrenci arasında ilk 4 dereceyi paylaşan Halil İbrahim Özbey, Muhammed Ali Dönmez, Murat Şen, Derya Delil ile yarışmanın sonuncusu olan Muhammed Ali Çakır'a Fakültede düzenlenen törenle katılım belgeleri ve ödülleri verildi.



KAÜ Rektörü Prof.Dr. Sami Özcan, başarılı öğrencilere hediye vererek kutladı. Rektör Prof.Dr. Özcan'ın sonuncu olan Çakır'a da daha iyi koşması için bir kilo süt vermesi, öğrenciler arasında gülüşmelere neden oldu.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün ile Veteriner Hekimler Odası Başkanı Vargın Boy'un da izlediği zevkli yarışların ardından KAÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Hasan Özen şunları söyledi:



"Dünya Veteriner Hekimler Günü münasebetiyle düzenlediğimiz etkinilik geleneksel süt koşusuyla başladı. 4 gün boyunca devam edecek etkinliklerimizde birbirinden ilginç programlar olacak. Ayrıca bu süre içerisinde Nahçıvan'dan gelen misafirlerimiz var onların da düzenleyecekleri bir takım etkinlikler var. Dünya veteriner hekimlik gönünün bu seneki teması, insanlar ve hayvanlar üzerinde yanlış antibiyotik kullanımı. Veteriner Fakültesi bünyesinde gerek derslerimiz kapsamında gerekse düzenlemiş olduğumuz etkinlikte bu konuya dikkat çekmek bizim hedefimiz."



- Kars