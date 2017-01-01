Kars'ta çatılarda oluşan buz sarkıtları tehlike oluşturuyor. Yetkililer ise vatandaşların çatı saçakları altından geçmemeleri, konusunda uyardı.



Kars'ta geceleri sıfırın altında 25 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkilerken, binaların çatılarında oluşan buz sarkıtları tehlike oluşturuyor. Kars'ta birçok cadde üzerinde bulunan binalarda oluşan buz sarkıtlarından tedirgin olan vatandaşlar, yetkililerin çatılarda oluşan buz sarkıtlarına çözüm bulmalarını istediler. - KARS