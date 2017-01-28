Kars'ta Beyaz Esaret! 151 Köy Yolu Kapandı

Kars'ta 2 gündür etkili olan tipi 151 köyün kent ile bağlantısını kesti. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri ise tipiden dolayı çalışmalarını yürütemiyor. Ekiplerin açtığı yollar kısa sürede tekrar kapanıyor.

KARSLILARIN KARLA MÜCADELESİ TEKRAR BAŞLADI

Kar ve tipi ile mücadele eden vatandaşlar iş yerlerinin önlerindeki karı temizliyor. Vatandaşların temizlediği kar kısa sürede yeniden cadde ve kaldırımları kapatıyor. Hava sıcaklığının eksi 25 dereceye düştüğü kentte Aliağa Camisinin patlayan suyu duvarında dondu. Şelaleyi anımsatan görüntü ise kameralara yansıdı. Tipinin etkili olduğu Kars'ta yolda kalan vatandaş, hava sıcaklığının eksi 25 derece olduğunu söyledi.

"ŞUAN PERİŞAN BİR DURUMDAYIZ''

Aracının temizleyen Bülent Ertaç, "Soğuk hava bir de tipi var. Bunun yanında kar da yağıyor. Köylerde ulaşım tamamıyla kesilmiş. Özel İdare de tipi nedeniyle köylere inemiyor. Köylerden şehre geliş, şehirden de köylere gidiş tamamıyla durmuş. Karayollarının zaten hali ortada, buzlanma çok fazla bir ilçeye gitmek isterseniz gidemiyorsunuz. Yollar zaten buz, şuan perişan bir durumdayız" dedi.

Öte yandan Kars'ta etkili olan kar ve tipiden dolayı merkeze bağlı 37, Akyaka'da 18, Arpaçay'da 22, Digor'da 24, Kağızman'da 16, Sarıkamış'ta 9, Selim'de 12 ve Susuz'da 13 olmak üzere toplam 151 köy yolu ulaşıma kapancı. Kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışma yapılırken çalışmalar tipiden dolayı zaman zaman aksıyor.