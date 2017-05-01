Kars'ta Bahar

Sarıkamış ilçesinde baharın gelmesiyle birlikte doğa canlanmaya başladı.



Sarıkamış, baharda doğal güzellikleri ve yaban hayatıyla insanı büyülüyor. Sıcak havayla birlikte keklik deresi ile sulu dere mevkisindeki ormanlık alanda doğa canlandı.



Çiçeklerin açmaya başladığı doğada, kelebeklerden kertenkeleye kadar birçok canlı güneşin tadını çıkardı.



Hançerli düzündeki kar sularının oluşturduğu büyük göletlerde ise yaban kuşları mesken tuttu.