Kars'ta Aranıyordu Mardin Savur'da Yakalandı

Hakkında kasten adam öldürme suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi Kars Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu Mardin Savur'da yakalandı.



Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda, Kars Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Kasten Adam Öldürme' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan yine Kars İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 'Tasarlayarak Adam Öldürme' suçundan aranan Ş.A. ş Mardin-Savur-Karayacıklar köyünde olduğu bilgisine ulaşılarak, tanzim edilen evraklar Kars Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.



Konuyla ilgili olarak Savur İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Savur İlçe Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçildi. Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2017/55 sayılı yazısına istinaden yapılan arama sonucunda Ş.A. saklandığı yerde kıs kıvrak yakalandı. 08.04.2000 tarihinden bu yana Kasten Adam Öldürme ve Tasarlayarak Adam Öldürme suçlarından aranan Ş.A. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS