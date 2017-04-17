Kars'ta Aranan Şahıslara Yönelik Operasyon

Kars'ta aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlarda 14 kişi yakalandı.



Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranan kişilere yönelik operasyon yaptı.



Yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı.



7 zanlı alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken diğer 7 zanlı çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.