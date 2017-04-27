Kars'ta 7'si Rütbeli 49 Polis Açığa Alındı

Kars'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 7'si rütbeli toplam 49 polis açığa alındı.



FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle yurt genelinde görevinden uzaklaştırılan 9 bin 103 emniyet teşkilatı mensubundan 49'unun Kars İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bulunduğu öğrenildi.



667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle Kars İl Emniyet Müdürlüğünde 7'si çeşitli rütbelerde, toplam 49 polis memuru açığa alındı. - KARS