Kars'ta 5 Yıldızlı Otel Açıldı

Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki 5 yıldızlı otelin açılışı gerçekleştirildi.



Kars Valisi Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Sarıkmış ilçesine bulunan 5 yıldızlı Grand Toprak Otel'in açılışını kurdele keserek gerçekleştirdi.



Açılışta konuşan Vali Doğan, kayak merkezi ve Kars için önem arz eden otelin tekrardan faaliyete geçmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.



Grand Toprak Otel İşletmecisi Ashaf Avcı'ya teşekkür eden Doğan, "Özel sektörden arkadaşlar geldiler burayı işletecekler, nihayetinde bu milli servettir. Bu ülkenin, bu devletin kaynaklarıdır. Bu kaynakları israf etmeden, atıl vaziyette tutmadan bunları ekonomiye kazandırmak lazım." dedi.



Vali Doğan ve beraberindekiler, oteli gezerek Otel İşletmecisi Ashaf Avcı'dan bilgi aldı.