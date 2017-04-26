Kars'ta 5 Bin Fidan Toprakla Buluştu

Orman Genel Müdürlüğünün "Yol Kenarı Ağaçlandırma Eylem Planı" çalışmaları kapsamında Sarıkamış ile Selim ilçesi arasına 5 bin fidan dikildi.



Selim ilçesine bağlı Karahamza köyü yol kenarlarında toprak burgu makinesiyle açılan kuyulara, akasya, huş, ladin ve sarıçam türlerinden fidanlar toprakla buluştu.



Karahamza köyü muhtarı Ünal Çiçek, yaptığı açıklamada, yapılan çalışmanın çevreyi güzelleştireceğini belirterek,"Yol kenarlarımızdaki alanlar bomboş şekilde duruyordu. Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğümüzün personeline çok teşekkür ediyorum. Tabi burada fidan dikmek kadar onu korumak da çok önemlidir. Vatandaşlarımızın dikilen fidanlara gözü gibi bakarak korumaları gerekir,aksi takdirde emekler boşa gider onun için çevremize karşı duyarlı olmalıyız." diye konuştu.



Fidan dikme çalışmaları Sarıkamış - Kars güzergahındaki yol boyunca devam ediyor.