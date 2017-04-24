Kars'ta 41 Asker Yargıç Karşısında

KARS'taki 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 1'inci Tank Taburu'nda görevli 13'ü tutuklu toplam 41 askerin FETÖ/PDY davasında yargılanmasına başlandı.



Kars 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanıklar; Teğmen Üzeyir A., Astsubay Görkem Y., uzman çavuşlar; Mehmet Ç., Özcan E., Cihangir T., Hüsnü Ö., Okan T., Özgür B., Serkan K., Ümit G., Yasin T., Yaşar Y. ve Uzman Onbaşı Hakan C. ile birlikte başka kentlerdeki sanıklar da Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılarak ifade verdi. Mahkeme nedeniyle Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi alın. Duruşmada, tanıklar, sanıklar, avukatlar, sanık yakınları ve izleyiciler de hazır bulundu.



Tutuksuz yargılanan ve duruşmada hazır bulunan Üsteğmen H.G., savunmasında alarm verilmesiyle çağrıldığını ve aynı güzergahta bulunan arkadaşlarını alarak kışlaya geldiğini bildirdi. Tabur Komutan vekili Yüzbaşı Osman A. ile görüştüğünü anlatan H.G., şöyle dedi:



"Bir tank ve bir araç hazırlayarak nizamiyeye gelmemi emretti. 7 personel, tank ve araçla nizamiyeye geldik. Yarbay Nihat U., Osman A.'yı yanına çağırarak Kars İl Emniyet Müdürlüğü önüne tank gönderilme emrini verdi. Osman A. da bana söylenen yere gitmemi istedi. Defalarca sormama rağmen ne olduğu konusunda bir şey söylemedi. Olayı halktan ve babamla yaptığı telefon görüşmesiyle öğrendim. Üstçavuşa 'Benim emrim olmadan hiç bir aracın çıkmaması emrini verdim.' Tankı emniyetli bir yere çektik ve beklemeye başladık. Nihat Yarbayın polis tarafından alınmasıyla içeri girdik. Suçlamaları kabul etmiyorum."



- Kars