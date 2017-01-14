Kars'ta 4 Farklı Suçtan Aranan Şüpheli Yakalandı!

Kars'ta 4 farklı suçtan aranan bir kişi yakalandı.



Edinilen bilgilere göre; 10.01.2017 günü saat: 03.30 sıralarında Bülbül Mahallesi'nde ikamet eden A.G. isimli kadının ikametine gizlice girilmesi ve cinsel saldırıda bulunulması olayı,10.01.2017 günü saat: 01.30 sıralarında yine Bülbül Mahallesi'nde ikamet eden F.K. isimli kadının ikametine gizlice girilmesi olayı, 16.09.2015 günü saat: 23.00 sıralarında Bülbül Mahallesinde ikamet eden F.A. isimli kadının ikametine gizlice girilmesi, şüphelinin saldırıda bulunması ve müştekinin sol el kısmından kesici aletle yaralanması, 15.12.2015 günü saat: 21.00 sıralarında Şehitler Mahallesinde müşteki N.Ö. isimli kadının yolunun kesilerek bıçak tehdidi ile parasının yağmalanması olayının şüphelisi olduğu tespit edilen A.K. isimli şahıs Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.



Yakalanan şüpheli şahıs Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - KARS