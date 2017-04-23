Kars'ta 23 Nisan'ın Maskotu Oldu
Kars'ta 23 Nisan'ın maskotu oldu23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurt genelinde olduğu gibi Kars'ta da törenle kutlandı.
Kars'ta 23 Nisan'ın maskotu oldu
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurt genelinde olduğu gibi Kars'ta da törenle kutlandı.
Valilik önünde başlayan törende İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, Atatürk anıtına çelenk sundu. Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, Azerbaycan Başkonsolosu Nuru Guliyev, Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, daire amirleri, öğretmen ve öğrenciler, bazı STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından programa geçildi. Şiir ve halk oyunları gösterisinin ardından 23 Nisan koşusunda dereceye girenlere madalya ve hediyeleri verildi. Program, Vali Rahmi Doğan ve Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta'nın da aralarında bulunduğu protokol üyelerinin öğrencilerle birlikte yöresel müzik eşliğinde halay çekmesiyle son buldu.
Törenden geriye ise alandakilerin maskotu haline gelen askeri kıyafetli 2 yaşındaki Hüseyin Ali Emir'in rahat hareketleri kaldı. Minik Emir, biberonuyla töre boyunca alanda dolaşıp durdu. Çalan müziklere de ayak uydurmaya çalışan minik Emir, zaman zaman da protokolün yanına gitti. Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ve AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın da minik Emir'le hatıra fotoğrafları çektirdiler. Tören alanındaki öğrencilerde Emir'i yanlarına alıp bolca sevdiler. Son olarak özel hareket polisi de Emir'i kucağına alarak fotoğraf çektirdi.