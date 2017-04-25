Kars'ta 2 Şehit

Kars'ın Kağızman ilçesinde, güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında tuzaklanan bir patlayıcının infilak etmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, bir asker yaralandı.



Alınan bilgiye göre, jandarma özel harekat (JÖH) timlerince, Türkiye'de terör açısından kritik noktalar arasında gösterilen Çemçe - Madur bölgesinde yürütülen arazi arama tarama faaliyeti sırasında, tuzaklanan bir patlayıcı infilak etti.



Olayda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, bir asker yaralandı.



Bölgeye çok sayıda ambulans ve takviye güvenlik güçleri sevk edildi.



Teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyon ise sürüyor.