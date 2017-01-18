Kars'ta 15 Temmuz'dan Sonra Fetö/pdy Soruşturması Kapsamında 1100 Kişi Gözaltına Alındı

Kars'ta 15 temmuz darbe kalkışmasının ardından FETÖ/PDY (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması)'na yönelik düzenlenen operasyonlarda bin 100 kişi gözaltına alınırken, 392 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



FETÖ/PDY'na yönelik operasyonlar sürüyor. Polisin, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonlarda bugüne kadar toplam bin 100 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 392'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 370 kişi adli kontrol, 337 kişi çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken, 1 kişide gözaltında bulunuyor. - KARS