Kars Rus Generalın Tabutu, Kars Müzesi'nde

Kars RUS GENERALIN TABUTU, KARS MÜZESİ'NDE(Tür: Yurt)

Kars RUS GENERALIN TABUTU, KARS MÜZESİ'NDE

(Tür: Yurt)

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Kars, Rus