Kars Özel Eylül Anaokulu'nda Karne Heyecanı

Deneyimli kadrosu ile hizmet veren Kars Özel Eylül Anaokul'nda eğitim gören minik öğrenciler aileleri ile birlikte karne heyecanı yaşadı.



Karne heyecanı yaşayan minikler okul yönetimi tarafından organize edilen törende renkli gösteriler eşliğinde gelişim raporlarını öğretmenlerinden aldılar.



Öğrencilerin aileleri ile birlikte yaşadığı karne töreninde heyecanlarına ortak olan Okulun Kurucu Müdürü Ersin Yılmaz yaptığı açıklamada; "Her çocuk özeldir ve bir tanedir temel prensibinde onların tüm ihtiyaçlarına karşılayabilmek amacı ile çalışıyoruz. Okulumuzda; çocuklarımızın eğlenerek öğrenmeleri, kendilerini keşfetme ve becerilerini sergilemeleri adına belirlenmiş programlar eşliğinde deneyimli ekibimizle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki gelecek geçmiş üzerine kurulur. Geçmişini iyi bilen, geçmişini sağlam temeller üzerine oturtan ve hatalarından ders çıkarıp, geleceğe ulaşan bireyler geleceğinde sahibi olacaktır" dedi.



Özel Eylül Anaokulu; çocuklar için eğlenerek öğrendikleri, sosyalleştikleri, kendilerini keşfettikleri, olumlu benlik geliştirdikleri, sağlıklı bir şekilde beslendikleri, kişisel bakım ve becerilerini geliştirdikleri, tüm aktivitelerin internet üzerinden kamera sistemi ile takibinin yapıldığı bir eğitim yuvası olarak, Karslılara hizmet veriyor. - KARS