Kars Oy Kullanmaya Köpeği Ile Geldi

Oy kullanmaya köpeği ile geldi



KARS'ta üniversite öğrencisi Asmin İnci, köpeği ile sandık başına giderek oy kullandı.



Anayasa değişikliği halk oylaması süreci renkli görüntülere sahne oldu. Mihralibey İlköğretim Okulu'nda oy kullanmaya gelen Kafkas Üniversitesi Edebiyat Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Diyarbakırlı Asmin İnci, sandığa köpeği 'Yasmin' isimli ile geldi. Kucağında köpeği ile oy kullanmaya gelen Asmin İnci, çevrede bulunanların ilgisini topladı. 1106 numaralı sandığa gelerem sandık başkanına kimlik belgelerini veren üniversite öğrencisi oy pusulasını ve tercih mührünü aldıktan sonra köpeği Yasmin ile birlikte kabine girerek oyunu kullandı.