Kars Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Kars merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.



Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen eski 17 kamu görevlisi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, Kars, Trabzon, İstanbul, Manisa, Konya, Kayseri'de 10'u ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 14 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar Kars Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Kaçan 2 zanlının da arandığı öğrenildi.



Soruşturma kapsamında dün Kars merkezli Trabzon, Erzurum, Van ve Adana'da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda örgüt ile ilişkili oldukları öne sürülen 16 şüpheliden 14'ü yakalanmıştı.