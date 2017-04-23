Kars Kore Dansları Büyüledi

Kore Dansları büyüledi



Ankara Kore Kültür Merkezi ve Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği işbirliğiyle Kars'ta Kafkas Üniversitesi'nde düzenlenen 'Kore Kültür Günü' etkinliklerinde yapılan danslar, Karslıları büyüledi.Kore-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 60'ncı yılı yöresel kıyafetlerle yapılan Kore dansları izleyenlere parmak ısırttı. Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Yunsoo Cho, Kore'nin 50 yıl içerisinde inanılmaz bir değişim yaşadığına işaret etti ve "Eğer Kore gazileri olmasaydı Güney Kore şu an Kuzey Kore ile aynı kaderi paylaşıyor olabilirdi. Bu sebeple bizim Kore gazilerine olan minnettarlığımız çok büyüktür" dedi.