Kars Komşusunu Evine Seyyar Aracında Taşıdı

Komşusunu evine seyyar aracında taşıdı



Kars'ta 4 tekerlekli ahşap seyyar aracıyla taşımacılık yapan 72 yaşındaki Yaşar Ülker, aldığı çimentoyu evine götürmekte zorlanan komşusu 70 yaşındaki Gülü Kaya'yı taşıdı. Seyyar arabasına çimento ile bindirdiği Gülü Kaya'yı Faikbey Caddesi'nden, İstasyon Mahallesi'ne kadar itekleyerek taşıyan Ülker, "Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Gülü Kaya şehirde beni görünce çimento alacağını ancak eve nasıl götüreceğini düşündüğünü söyledi. Ben de yardım edebileceğimi belirttim. Yolda yorulunca onu da araya bindirdim" dedi. Çevredekilerin ilginç bakışları arasında çimento torbasıyla seyyar araba üstünde evine giden Gülü Kaya "Yokluğun gözü çıksın" dedi.