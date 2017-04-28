Kars Kazı Yavruları Doğayla Buluştu

HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ta aralarında kadınların da bulunduğu besiciler, kışın yöreyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin etini yemeden gitmediği Kars kazlarının bu yılki ilk yavrularını, daha iyi beslenmeleri için doğayla buluşturdu.



Türkiye'deki kaz üretiminin yüzde 30'unun yapıldığı Kars'ta birçok aile, geçimini bu işten sağlıyor. Kaz besicileri, havaların ısındığı bugünlerde kuluçkadan çıkan yavruları, iyi beslenmeleri için anaç kazlarla doğaya bırakmaya başladı.



Lezzetli kaz etiyle adeta markalaşan kentte besiciler tarafından ilk kez kümeslerden çıkarılan yavrular, dünyaya geldikleri nisan sonundan itibaren kışa kadar özenle besleniyor.



Yem takviyesi de yapılan kazlar, etinin lezzetli olması için kar yedikten sonra kesilerek, satışa sunuluyor. Yöreye gelen yerli ve yabancı turistlerin yemeden gitmediği kaz eti, kentin yanı sıra talep üzerine çeşitli illere gönderiliyor.



Yörede bu yıl üretilen kazların tanesinin 125 ile 130 liradan satışa sunulması planlanıyor.



Sarıkamış Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Nazım Öncü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her geçen yıl kaza rağbetin arttığını söyledi.



Bu nedenle yörede kaz besiciliğinin yaygınlaştığını ifade eden Öncü, "kaz" denilince akla Kars'ın geldiğini belirtti.



Bölgede kaz üretiminin gün geçtikçe arttığını dile getiren Öncü, "Özellikle kış sezonunda bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin kaz etine rağbet göstermesi üzerine köylü kadınlar, aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla kaz beslemeye başladı." dedi.



Kars kazlarının lezzetiyle öne çıktığını anlatan Öncü, "Kars'ta beslenen kazların lezzeti hiçbir ette yoktur. Hemen hemen her evde 4-5 anaç kaz beslenerek, kuluçkaya yatırılır. Kars bölgesinde yılda ortalama 250-300 bin civarında kaz üretimi yapılıyor. Bundan sonraki yıllarda bu üretimi daha da artırarak, bölge ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağız." diye konuştu.



"Destek olunursa daha çok kaz besleriz"



Selim ilçesi Karahamza köyünde besicilik yapan Pakize Doğan da yılın ilk kaz yavrularını doğayla buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.



Kaz besiciliğiyle aile bütçesine katkı sağladığını, bu yıl 200 kaz yetiştireceğini bildiren Doğan, şunları kaydetti:



"Eskiden kaz bu kadar ilgi görmüyordu. Şimdi Türkiye'nin dört bir yanından kaz sipariş ediliyor. Biz de beslediğimiz kazları, kış aylarına denk gelen yıl sonunda satarak aile bütçesine ek gelir sağlıyoruz. Ayrıca Sarıkamış'ta bulunan Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki otel işletmecileri, kış başlamadan önce köylerden kaz toplayarak kayak sezonunda müşterilerine sunum yapıyor. Bizlere biraz daha destek olunursa potansiyeli artırarak daha çok kaz besleriz."