Kars Ermenilere Müslüm Gürses'in 'Yaranamadım' Türküsü Ile Seslendi

Kars Kafkas Üniversitesi'nde (KAÜ) düzenlenen '1915 Karadeniz'den Hazar'a muhtelif yönleriyle Ermeni sorunu' panelinde konuşan Yrd. Doç. Dr. Yaşar Kop, Ermenilere hem Fuzuli'nin beyiti ile hem Müslüm Gürses'in 'Yaranamadım' Türküsü ile seslendi.



Fen Edebiyat Fakültesi'nin Tarih, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin Uluslararası İlişkiler Bölümleri tarafından ortaklaşa düzenlenen '1915 Karadeniz'den Hazar'a muhtelif yönleriyle Ermeni sorunu' konulu panel Tıp Fakültesi Salonunda saygı duruşu ve ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. KAÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, Nahcivan Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muharremov Salih Haydaroğlu, rektör yardımcıları, dekanlar, akedemisyenler ve öğrencilerin izlediği paneli Yrd. Doç. Dr. Yaşar Kop yönetti.



Yrd. Doç. Dr. Nurhan Aydın, Yrd. Doç. Dr. Süleyman Tekir, Yrd. Doç. Dr. Elnur Hasan Mikail, Yrd. Doç. Dr. İlyas Topçu ve Yrd. Doç. Dr. Gökhan Çapar'ın sunum yaptığı panelde konuşan Yrd. Doç. Dr. Yaşar Kop, Ermenilerin dünyada oluşturdukları diasporanın desteği ile sözde soykırım yalanlarını sürekli ortaya attıklarını hatırlattı. Ermenilerin dünyayı tehcir aldatmacasına inandırmaya çalıştığına işaret eden Yrd.Doç.Dr. Yaşar Kop, şunları söyledi:



"Biz Fuzuli'nin dediği gibi 'Canımı canan istemiş, minnet canıma, / Can dediğin nedir ki, vermiyem cananıma' derken, onlar bize vefasızlık ederek adeta merhum Müslüm Gürses'in 'Yaranamadım' eserinde belirttiği sekliyle, aktarıyorum: 'Görmedim yürekten candan seveni/ Yalancı dostluklar aldattı beni/ Kul ettim ellere ben bu bedeni/ Yine de kimseye, (yine de Ermenilere, yine de Avrupa'ya, yine de Amerika'ya) yaranamadım.' Herhalde bundan daha özet bir açıklama olamaz."



Öte yandan panelde Yrd. Doç. Dr. Nurhan Aydın de Erzurum, Erzincan, Kars, Van'da Ermeniler tarafından katledilen Türklere ait 100'den fazla toplu mezar bulunduğuna dikkat çekti. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Tekir ise "Cepheye gelmeyerek çetecilik yapan Ermeniler'e emanet ettiğimiz ailelerimize karşı çok ciddi bir takım hareketlere girişmeye başlamıştır. Bunun kırılma noktası da Van'dır. Ruslarla bir olup büyük bir isyan çıkardılar. Van, Rus işgaline uğrayınca 27 Mayıs 1915'te çok makul olan Osmanlı Devleti tarafından 27 Mayıs Sevk ve İskan kanunu çıkarıldı. Bu algıya lütfen dikkat edelim bu bir Tehcir Kanunu değildir. Bu kanunun hiçbir maddesinde, hiçbir yerinde tehcir geçmez. Tehcir tuzak bir kelimedir. Kanunun ismi, orijinalinde olduğu gibi Sevk ve İskandır" diye konuştu.