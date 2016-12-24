Kars Dondurucu Soğukların Yaşandığı Doğu'da Kar Yağışı Yeniden Başladı

Dondurucu soğukların yaşandığı Doğu'da kar yağışı yeniden başladı



Uzun süredir Sibirya soğuklarının yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde bugün kar yağışı yeniden başladı. Kars şehir merkezinde kar 10 santimetreyi buldu. Kar yağışıyla birlikte havaların ısındığını belirten vatandaşlar, "Kar, soğuğu kesiyor ve havayı yumuşatıyor" dediler.



Bölgede dün gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı ise sıfırın altında 30.5 derece ile Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde oldu. Termometreler yine sıfırın altında olmak üzere Ardahan'ın Göle ilçesinde 29.5, Ağrı'da 25.1, Erzurum'un Horasan ilçesinde 24.1, Ardahan'da 23.6, Kars'ta 20.7, Iğdır'da 15.9, Muş'ta 14.2, Erzurum'da 12.3 ve Erzincan 3.6 dereyi gösterdi. Meteorolji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı olacağını söyledi. Yağışların öğle saatlerinde Ağrı çevreleri, Kars'ın ve Erzurum'un güney ilçeleri ile Iğdır'ın batısında yer yer kuvvetli olacağı ve akşam saatlerinde etkisini azaltarak devam edeceği bildiren uzmanlar, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi beklendiğinden, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" dedi.