Kars Doğu'da Tipi Göz Açtırmıyor

Doğu'da tipi göz açtırmıyor



Erzurum, Kars, Ağrı, Muş'ta tipi ve kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.



Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İki günden beri devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar kalınlıkları Ağrı'da 102, Muş'ta 99, Erzurum'da 48, Kars'ta 33, Ardahan'da 22, Iğdır'da 14 santimi buldu. Gece saatlerine süren tipi nedeniyle vatandaş ev ve iş yerlerinden çıkamaz hale geldi. Sürücüler trafikte yayalar ise kaldırımlarda oluşan buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı.