Kars CHP'li Tekin: Bir Oyla Bir Memleketi Kurtaracaksınız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Gürsel Tekin, herkesin 16 Nisan günü sandık başına giderek oy kullanmasını istedi ve "Ya bugün hava soğuktu, hastam vardı, postam vardı. 'Benim bir oyla ne olur? demeyin. Sakın ha bir oyda bir oydur. Bir oyla bir memleketi kurtaracaksınız. Bir daha söylüyorum, bir memleket kurtaracak. İşte Ortadoğu parça parça ettiler. Allah ülkemizi korusun" dedi. Beraberinde CHP Milletvekilleri Enis Berberoğlu, Barış Yarkadaş, Mahmut Tanal olduğu halde Kars'a gelen Gürsel Tekin, CHP İl Başkanı Mustafa Aras ve Merkez İlçe Başkanı Onur Uludaşdemir tarafından karşılandı. İl binasında partililerle ve vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Gürsel Tekin, basın açıklaması sırasında önlerini kapatan gazetecilere tepki gösteren kadınların itiraz haklarını kullandıklarını bildirdi. Gürsel Tekin, şunları söyledi:



"Seçim olur 5 yıl sonra tercihinizi değiştirebilirsiniz. Dersiniz ki 'biz karar verdik falan siyasi partiyi seçtik kötü çıktı değiştireceğim.' Burada değiştirme şansınız yok, sıfır. Ne olacağı belli olmayan bir sürece giriyoruz. Bu paket AKP mutfağında hazırlanan bir paket değil. Faili meçhul bir pakettir, sahibi yok. Bir dilekçe bile yazdığınızda dilekçenin altına isminizi ve imzanızı atarsınız. Bu 18 maddelik paketin altında hiçbir hukukçunun, hiçbir anayasa profesörünün imzası yok. Çünkü utanılacak bir iştir, yarın çocuklarına anlatamazlar. Belli değil. 18 madde ile ilgili Allah aşkına mesela Kars'a geldiklerinde milletvekili arkadaşlarımız ne anlatıyorlar? Bir Kılıçdaroğlu, iki duble yol, üç hastane, dört icraat vs. ya kardeşim siz anayasayı değiştiriyorsunuz bununla ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yok. Bakın biz serhat şehrinde itiraz kültüründe büyümüşüz. Kadınlarımız itiraz ettiler 'önümüzü açın' dediler."



Seçmenlerden ve vatandaşlardan 16 Nisan günü mutlaka sandık başına giderek oy kullanmalarını isteyen Gürsel Tekin, hemşehrilerine güvendiğini bildirdi. Gürsel tekin, "İnanıyorum ki gereğini yapacak. ya bugün hava soğuktu, hastam vardı, postam vardı. 'Benim bir oyla ne olur? demeyin. Sakın ha bir oyda bir oydur. Bir oyla bir memleketi kurtaracaksınız. Bir daha söylüyorum, bir memleket kurtaracak. İşte Ortadoğu, parça parça ettiler. Allah ülkemizi korusun. Gerekirse hemen ayın 17'sinden sonra inşallah yeni bir anayasa herkesin kendisini huzur içinde hissedeceği bir anayasa konusunda da CHP olarak hazırlıklarımız tamamdır" diye konuştu.