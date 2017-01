Kars Belediyesi'nden Haykonfed'e Tepki!

Kars'ta Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed)'in bir sosyal paylaşım sitesinde, "Kars'ta, Belediye Barınağına Toplatılmış Köpekler, Aç Sefil Kar Altında-15 Derecede Donarak Can Vermektedir" paylaşımına belediyeden sert tepki geldi.



Sosyal paylaşım sitesinde paylaşılan fotoğrafların Kars'ta çekilmediğinin ifade edildiği açıklamada, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ve Kars belediyesi karalama kampanyası başlatıldığı belirtildi.



Kars Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "HayKomfed adıyla bir sosyal paylaşım sitesinde sokak hayvanlarıyla ilgili bir açıklama olmuştur. 'Kars'ta, Belediye Barınağına Toplatılmış Köpekler, Aç Sefil Kar Altında -15 Derecede Donarak Can Vermektedir' böyle bir paylaşım olmuştur. Burada Sayın Başkanımızla alakalı yazılar yazılmıştır. Bunun üzerine dün Sayın Başkanımız, Sayın Valimiz, Garnizon Komutanımız hayvan barınağımızı ziyaret etmiştir. Söz konusu HayKonfed'in sosyal paylaşım sitesinde paylaşımının tam aksine Hayvan Barınağımızda tam anlamıyla donanımlı bir şekilde sokak hayvanlarına bakımımızı sürdürüyoruz Kars Belediyesi olarak, imkanlar şartlar yeterli mi? Tabi ki yeterli değil. Malumunuz köylerden, ilçelerden Kars merkeze araçlarla getirilip bırakılan başıboş hayvanlar her gün çoğalmakta. Bununla da ilgili Sayın başkanımızın geçmişte açıklamaları olmuştur. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Sokak hayvanlarını küpeleme çalışmamız, Sayın başkanımız bunu Sayın valimize de iletmiştir. İnşallah bununla ilgili çalışmamız olacak. Hayvan barınağında kulübelerimiz var ısıtma sistemli, askeriye ve diğer kurumlardan yemek temin ediliyor. Yine bu barınakta veterinerimiz sürekli aşılama sistemi uygulanmaktadır. Ama mevsim şartları itibariyle kısırlaştırma çalışması yapılamamaktadır. Bu kısırlaştırma çalışmaları bazı mevsimlerde yapılır. Zamanı geldiğinde kısırlaştırma çalışmalarımızı yapıyoruz. Yapılan görüşmeler sonucunda yaklaşık 40 tane barınak sözü aldık. Onlarda kısa sürede teslim edilecek" denildi.



Yani fotoğraflara nereden ulaşmışlar. Kim aracılığıyla ulaşmışlar, fotoğrafların doğruluk payı nedir. Öyle bir durum söz konusu olmadığına dikkat çekilen açıklamada; "Bizim burada işadamlarımızdan, kurumlarımızdan talebimiz var. Yemek artıklar, kulübeler, battaniye olur. Malumunuz kış Kars'ta daha etkili geçiyor. Desteklerini bekliyoruz. Ama paylaşımı yapılan fotoğraflar tam anlamıyla gerçeği yansıtmamaktadır. Geçmişte daha eskinin çekilmiş fotoğraflarıdır. Burada Sayın başkanımızı karalama kampanyası yapılmıştır. Sokak hayvanları düşmanı gibi gösterilmiştir. Ama öyle bir durum söz konusu değil. Sayın başkanımız hayvan dostu bir başkandır. Hayvansever bir başkandır. Sayın başkanımızın ne kadar hayvansever olduğu aşikardır.Bu fotoğrafların Kars'ta çekildiği de ne kadar doğrudur. Böyle bir fotoğraf söz konusu değil. Buradaki fotoğraflar gerçeği yansıtmamaktadır. Tamamen belediyemizi ve Sayın Başkanımızı karalama kampanyasıdır. Paylaşımı yapan şahıs Kars'ta oturmuyor. Sakarya'da oturuyor. Kars'ta temsilcilikleri de yok. Kendileri temsilcilerinin olduğunu söylüyorlar. Ama kendileri de temsilcilerinin kim olduğunu bilmiyor. Yani fotoğraflara nereden ulaşmışlar. Kim aracılığıyla ulaşmışlar, fotoğrafların doğruluk payı nedir. Öyle bir durum söz konusu değil" ifadelerine yer veridi. - KARS