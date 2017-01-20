Kars Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 2016 Yılında 2015 Yılına Oranla 1 Milyon 633,482...

Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, göreve geldikten sonra sık sık basın mensupları ile bir araya gelip Kars Belediyesi'nin gelir ve giderleriyle ilgi bilgiler vererek şeffaf belediyecilik anlamında örnek olamaya devam ediyor.



Kars Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nün düzenli çalışmasının belediyi olumlu olarak etkilediğini ifade eden Başkan Karaçanta, "Suda tahsilat oranımız 2015 yılı için daha önce de açıklamıştık, mevcut ulaştığımız rakamlar Kars Belediyesi için çok ciddi seviyelerde idi. Geride bıraktığımız 2016 yılında İşletme İştirakler Müdürlüğü yakalamış olduğu istikrarlı çalışmayı 2016 yılında da devam ettirerek su gelirlerinde hedeflenen rakamları yakalamış durumdadır. Kars Belediyesi İşletme İştirakler Müdürlüğü tarafından 2015 yılında 9 milyon 262 bin 437 TL tahakkuk yapılmış olduğunu ve bu rakamın 8 milyon 126 bin 128 TL kısmının tahsil edildiğini basın yolu ile halkımıza duyurmuştuk" dedi.



Başkan Karaçanta, "10 milyon 363 bin 218 TL tahakkuk yapılmış ve bu rakamın 9 milyon 759 bin 610 TL si tahsil edilmiştir. Tahakkukun tahsilata oranı 2016 yılı itibari ile % 94 olmuş bu yüzdelik muhasebecilik için çok önemli bir seviyedir. Önceki yıllarda Kars'ta yaz mevsiminde yaşanan suların renk değişikliği gibi sorunların yaşandığı toplum tarafından bilinmekte olup arıtma tesisimizde yapılan çalışmalarla 2016 yılının yaz aylarında hiçbir olumsuzlukla karşılaşılmamıştır. Yeni denediğimiz kimyasallarla yaz aylarında sularda artan mangan oranının artmasıyla oluşan renk değişimleri eski yıllara oranla engellenmiştir. Bu yönde çalışmalarımız devam etmektedir. İçinde bulunduğumuz yıl içinde yaptığımız çalışmalarla sıkıntılara geçit vermeyeceğiz. Yine 2016 yılı itibari bir yılda 1783 hane su kayıp-kaçak ekiplerinin çalışmasıyla kayıt altına alınmıştır. Vatandaşlarımızdan yine bu konuda duyarlılık bekliyoruz. Diğer bütün illeri göz önüne aldığımızda Kars'ta su fiyatı çok ucuzdur lütfen kaçağa itibar etmesinler.Yine abone fiyatlarını ve suyun metreküp fiyatlarına zam yapmadık gereken duyarlılığı bekliyoruz" diye konuştu.



Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, "İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüz vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verme noktasında özverili çalışmalar yaparken diğer taraftan da Kars Belediyesinin en büyük gelir kalemlerinin başında gelen su gelirlerinin de sağlıklı bir şekilde tahsilatı yapılıp hizmete dönüştürülmesi anlamında büyük mücadeler veriyor. Malumunuz olduğu üzere su gelirleri belediyeleri ayakta tutacak öneme sahiptir. Kaçak tüketimle mücadelemize halkımızdan destek bekliyoruz.



Bu noktada İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz su kayıp-kaçak ekipleri de suları abonesiz kullanan veya abonesi olup da boş yere suları akıtanlara karşı mücadelesinin sürmektedir. Ayrıca Meclis tarafından çıkarılan 6736 sayılı yapılandırma yayası ile birçok vatandaşımız yapılandırmadan faydalanmış olsa da yine de borcu olan vatandaşlarımız vardır. Kısa bir süre zarfında İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüz borçlu kişileri tebligat yolu ile belediyemize davet edecek. Vatandaşlarımız bu duruma duyarlılık göstersin sonuç olarak borçtan kaçış yok, yarın icra işlemleri ile karşılaşmasınlar. Biz göreve geldiğimiz günden bu tarafa vatandaşlarımızı hiç bir konuda sıkmadık gereken sıcak yüzümüzü ortaya koymaya gayret ettik. su kesimi yapmadık vatandaşlarımıza her anlamda yardımcı oluyoruz. Yeter ki bize gelin borçlarınıza sahip çıkın bu konuda hassasiyet bekliyoruz" şeklinde konuştu. - KARS