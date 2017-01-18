Kars Belediyesi, Etkili Olan Kar Yağışının Ardından Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor

Kar Temizleme çalışmalarını hızlandıran Kars Belediyesi, Kazımpaşa Caddesi, Atatürk Caddesi, Halitpaşa Caddesi Cumhuriyet Caddesi, İnönü Caddesi, Faikbey Caddesi ve Ordu Caddesi başta olmak üzere bütün cadde ve kaldırımların karını temizliyor. Kars Belediyesi Ekiplerinin temizlediği karlar ise iş makineleriyle kent dışına çıkarılıyor.



Kars Belediyesi koordinesinde karla mücadele çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü kar timlerince, ana arterlerde tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapılırken, yayaların kullandığı kaldırımlar ise ekipler tarafından küreklerle temizleniyor.



Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, ana arterlere gerekli müdahaleler anında yaptıklarını, sürekli kar yağdığı için kar yığılmaları oluştuğunu ve ekiplerinin oluşan karları temizledikleri, itfaiye ekiplerinin buz sarkıtlarını kırdıklarını belirtti.



Çatılarda oluşan buz sarkıtlarını da İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince temizlendiğine dikkat çeken Karaçanta, "İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimiz, iş yerlerinin çatı saçaklarında oluşan buz sarkıklarının olası bir faciaya neden olmaması amacıyla çalışma başlatarak kırıyor" dedi.



Kar timlerinin koordineli bir şekilde işbirliği içerisinde çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, "Kış şartlarının hayatı olumsuz etkilememesi için titiz bir çalışma yürütüyoruz. Soğuk ve kar yağışına karşı tüm önlemlerimizi aldık. Fen İşleri müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz insanüstü bir gayretle çalışmalarını sürdürüyor. Önceliğimiz tabii ki ana ulaşım arterleri, ana yollar. Bunları temizledikten sonra da hedefimiz diğer alanlara ulaşabilmek ve temizleyebilmek. Karla mücadele çalışmalarında görev alan tüm belediye personellerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Sabah erken saatlerde başlayan karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Cadde ve kaldırımları temizleyen ekipler, toplanan karları iş makineleriyle kent dışına çıkarılıyor. - KARS