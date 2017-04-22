Kars Belediye Başkanından Çocuklara 23 Nisan Ziyareti
Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla okulları ziyaret ederek öğrencilere diş fırçası ve macunu hediye etti.
Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla okulları ziyaret ederek öğrencilere diş fırçası ve macunu hediye etti.
Çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Karaçanta, çocuklarla birlikte sıralara oturdu. Çocuklara nasihatlerde bulundu ve 23 Nisan'ın önemini anlattı.
Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, "Bugün bu anlamlı günü tüm dünya çocuklarıyla birlikte kutlama mutluluğunu yaşıyoruz. Geleceğimizi temsil eden çocuklarımız geçmişten aldıkları güçle, geleceği şekillendirecek, müreffeh bir Türkiye'nin, barış içinde bir dünyanın kurulmasında önemli roller üstleneceklerdir" dedi.
Karaçanta, "Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, ülkemize, bölgemize ve bütün dünyaya barış ve mutluluk getirmesini diliyorum" diye konuştu.
Başkan Murtaza Karaçanta, bir süre öğretmenlerle sohbet ettikten sonra Mehmet Akif Ersoy İlköğretim okulundan ayrıldı. - KARS