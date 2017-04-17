Kars Bakan Arslan: Siz Selamı Sandıkta Gönderdiniz

Bakan Arslan: Siz selamı sandıkta gönderdiniz



ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bir vatandaşın "Reis'e selam söyle bakanım" demesi üzerine, "Siz selamı sandıkta gönderdiniz" dedi.



Halk oylaması sonuçlarının açıklanmasının ardından Kars'ta 50.9 oyla AK Parti İl Başkanlığı önünde adeta bayram havası yaşandı.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, partililerle birlikte alınan sonucun sevinç ve mutluluğunu paylaştı. Karslı seçmene teşekkür eden Bakan Arslan, bir vatandaşın 'Reis'e selam söyle bakanım" demesi üzerine, "Gençler benim selam götürmeme gerek yok. Siz selamı sandıkta gönderdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Kars dört partinin de olduğu, dört partinin de her zaman oy aldığı bir yerdir. Dörde bölünen bir yerde yüzde 51 oy almak kolay değildir" dedi ve Harakani Havalimanı'na giderek özel uçakla Ankara'ya gitti.