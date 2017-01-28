Kars Ambulans, Kara Saplandı

Ambulans, kara saplandı



KARS'ta hasta olan çocukları almaya giden ambulans kara saplandı. Traktörle çekilen ambulansı sağlık görevlileri itekleyerek kurtardı.



Kars'a yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Ölçülü Köyünde hateşi yükselen çocuklara müdahale etmek için yola çıkan 112 Acil Servis ambulansı, kara saplandı. İl Özel İdaresi ekipleriyle iletişime geçen 112 ekipleri kapalı olan köy yolunda greyderin çalışmasıyla kurtarıldı. Yolda yeniden kara saplanan ambulansı, sağlık görevlileri iterek kurtaramadı. Ambulans, köyden getirilen trakter ile çekilerek kardan çıkarıldı. Ölçülü köye ambulansla giden sağlık görevlileri, çocuklara müdahale etti. Yoğun tipinin hakim olduğu köyde müdahale edilen çocukların aileleri "Allah devletimize zeval vermesin, geldiler ve hasta çocuklarımızı tedavi ettiler" dediler.