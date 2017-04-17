Kars'a Osmanlı Modeli

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın üzerinde önemle durduğu, Vali Rahmi Doğan'ın yakından takip ettiği Osmanlı Mahallesi Projesi kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor.



Tarihi dokusuyla yerli ve yabancı turistleri çeken Kars, Osmanlı Mahallesi Projesiyle kent turizmine farklı bir ivme kazandıracak.



Kars Kalesi, eteklerinde yapılacak Osmanlı evleriyle bütünleşecek. Bölge de Evliya Cami, Harakani Türbesi, Ulu Cami, Kümbet Cami ile birlikte inanç turizmine, Beylerbeyi Sarayı, Kars Kalesi ve tabyalarla birlikte kültür turizmine hitap ederek, bölge Kars turizminin lokomotifi olacak.



Yıkım çalımlarının devam ettiği bölge de sürekli incelemelerde bulunan Vali Rahmi Doğan, Osmanlı Mahallesi Projesi kapsamında yapılacak Osmanlı evlerinin tarihi dokuyla bütünleşeceğini söyledi.



Kars Valisi Rahmi Doğan, "Yıkım çalışmalarımız devam ediyor. Kısa sürede çalışmaları bitirerek projeye başlamayı düşünüyoruz. Burada Osmanlı evleri yapılacak. Osmanlı Çarşısı olacak. Beylerbeyi Sarayı restore edilerek butik otele dönüştürülecek. Kars Çayı'nın etrafına yürüyüş yolları yapılacak. Bölge yerli ve yabancı misafirlerimizi cezbedecek. Sayın Bakanımız projeyi yakından takip ediyor. Kendilerinin çok büyük katkısı var. İnşallah projeyi kısa sürede tamamlarız ve Kars'a kazandırırız" dedi.



Kaleiçi Mahallesi'nde hayata geçirilecek Osmanlı Mahallesi Projesi kapsamında çalışmalar sürüyor. Bir taraftan gece kondular yıkılırken, diğer taraftan da kamulaştırma bedellerini alan hak sahipleri bölgeyi boşaltıyor. Yıkım çalışmalarının Nisan ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. - KARS