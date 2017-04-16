Kars 90 Yaşındaki Gazi, Önce Vatan, Sonra Can Dedi Oyunu Kullandı

Kars'ta 90 yaşındaki İsmail Badur, önce vatan, sonra can diyerek sandık başına gidip oyunu kullandı.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öngören anayasa değişikliği için halk oylamasında oy kullanmak için oğlunun yardımı ile İstasyon Mahallesi'ndeki Gazi Ahmet Muhtar Paşa (GAMP) İlköğretim Okulu'na giden İsmail Badur bastonuyla merdivenlerden güçlükle çıktı. Okuduğu kahramanlık şiirleri ve dualarıyla sandık başına giden Badur oyunu kullandıktan sonra imzasını atıp bir süre dinlendi.



Gazetecilerin yoldrun mu? Sorusuna İsmail Badur, "İnsan bunun için yorulmaz. Allah hakkımızdan hayırlısını nasip etsin. Hangisi islama, devlete, millete hayırlı ise Allah onu nasip etsin. Önce vatan ondan sonra can. Memleket önemli. Allah vatanımıza zeval vermesin. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Allah kötülere fırsat vermesin. Görelim Mevlam Neyler Neylerse Güzel Eyler" diye konuştu