Kars 36 Spor'un Kader Maçı 7 Mayıs'ta

Kars 36 Spor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi'ne çıkmak için kader maçında 7 Mayıs'ta Sarıkamış Belediyespor ile karşıaşacak.



BAL liginde Kars'ı temsil etmek isteyen Kars 36 Spor, 7 Mayıs 2017 Pazar günü Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadı'nda kader maçını Sarıkamış Belediyespor ile oynayacak. 90 dakikanın takımların kaderini belirleyeceği karşılaşmayı kazanan takım 2017-2018 sezonunda BAL Ligi'nde Kars'ı temsil edecek.



Muharrem Yıldız'ın Kulüp Başkanı olmasının ardından bütün imkanlar Yıldız tarafından seferber edilen Kars 36 Spor'da hedef 7 Mayıs'ta güçlü rakipleri Sarıkamış'ı geçerek BAL ligine çıkmak. - KARS