Kars - 15 Temmuz Şehit Aileleri Sarıkamış'ta

15 Temmuz şehit aileleri Sarıkamış'ta



Kars Valiliği'nin daveti üzerine 15 Temmuz'da şehit olanların aileleri Sarıkamış Şehitlerinin 102'nci anma programına katılmak için Kars'a geldi. Aileler otobüslerle Sarıkamış'a gönderildi.



Bugün Harakani Havalimanına gelen 15 Temmuz şehit ailelerini, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Aydın Acay ve personeli çiçeklerle karşıladı. Doğu'nun serhat şehri Kars'a gelmekten mutlu olduklarını ifade eden aileler, özellikle de Osmanlı-Rus harbinde donarak şehit düşen binlerce vatan evladı için burada olmanın gurur verici olduğunu söylediler.



Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Aydın Acay, 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinliklerinin 102'nci yılı programları kapsamında valimizin öncülüğünde Türkiye genelindeki 15 Temmuz şehit aileleri Sarıkamış'a davet edildi. Bugün 73 aile geldi. Amacımız, bu ailelerimizi serhat şehrimiz ve şehitler diyarı Sarıkamış'ta en iyi şekilde ağırlamaktır. Bir nebze de olsa yaralarına merhem olmak istiyoruz, elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz" diye konuştu.



Ordu'da görev almak istediğini söyleyen şehit yakını 65 yaşındaki Fatma Kibar ise, '15 Temmuz kanlı darbe gecesi dört çocuğumu İstanbul ve Ankara'da sahaya gönderdim. Küresel güçlere FETÖ'nün siyonist oyununa karşı İstanbul'da Atatürk Havalimanında tankı teslim alıp Türk bayrağı açan evlat benim evladım. Ankara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi jandarma üst geçitte Allah-u Ekber diyerek hain FETÖ terör örgütü yanlılarına, darbecilerine göğüs gerdiler. FETÖ, siyonizmin askeriymiş. Bizim Türk askerimiz değilmiş. Peygamber ocağı değilmiş. Biz yanlış anlamışız. Evladını şahadeti uğurlayan bir hanımım" dedi.