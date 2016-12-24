Karpuzun İçindeki Masallar, 25 Aralık'ta Şinasi Sahnesi'nde sizlerle buluşmaya hazırlanıyor.



Karpuzun İçindeki Masal, içerisinde kuklaların, Karagöz ile-Hacivat'ın olduğu şirin mi şirin bir masal. Karpuzistan krallığı adında hayali bir yerde geçen masal, Memiş adlı idealist bir gencin Çalçene sultanın hastalığına derman olmak için Kaf dağına uzanan heyecan dolu macerasını anlatmaktadır. Memiş Çalçene sultanı hastalıktan kurtarmak için karşılaştığı zorlukları bir bir aşarken yanında ona birçok arkadaş kazandıran iyi yüreğinden başka hiçbir şeyi yoktur.