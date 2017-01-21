Karpuzlu Dr. Mustafa Yaman Düğün Salonu Hizmete Açıldı

Karpuzlu Belediyesi tarafından restorasyonu yaptırılan Dr. Mustafa Yaman Düğün Salonu düzenlenen törenle hizmete açıldı.



Törene Belediye Başkanı Tuğrul Ozan, Büyükşehir Meclis Üyesi Müsamettin Ayaz, Meclis üyeleri Durmuş Aydoğdu, Nizamettin Kızılyar, Zekayi Seven, Kerim Yüksel, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Doğangüneş, Ziraat Odası Başkanı ve Ektirli Mahalle Muhtarı Hasan Aydoğdu, Esnaf Odası Başkanı Musa Kaçan, Şoförler Odası Başkanı Hüseyin Kurtuluş, Çiftçi Malları Koruma Başkanı Ünal Şenlendi, DP İlçe Başkanı Hasan Akçay, Karpuzlu Kuran Kursu Müdürü Hasan Çelebi, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.



Dualarla yapılan kurdele kesiminin ardından düğün salonun açılışını gerçekleştiren Belediye Başkanı Tuğrul Ozan, açılışı yapılan Dr. Mustafa Yaman Düğün Salonu'nun ilçeye ve Karpuzlu halkına hayırlı uğurlu olmasını diledi. Ozan, Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Ekibini ilçeye gönderdiği için Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na da teşekkürlerini sundu.



Belediye Başkanı Tuğrul Ozan, düğün salonunun restorasyon çalışmalarında yapmış olduğu katkı ve emeklerinden dolayı da Park-Bahçe Tasarımcısı Filiz Çetin'e teşekkür belgesi ve çiçek hediye etti. Ozan, belediye personeline, işçilere, ustalara ve firmaları çalışmalarından dolayı kutladı.



Açılış Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Ekibinin hazırlamış olduğu "Aşkın İki Yüzü" adlı tiyatro oyununun sahnelenmesiyle sona erdi. - AYDIN