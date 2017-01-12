Macar sanatçı Frigyes König'in "Kaleler" serisinden özel bir seçkinin derlendiği "Karpat Havzası'ndaki 16-17. Yüzyıl Osmanlı Kaleleri" sergisi, Macar Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.



Macar Kültür Merkezi tarafından Güler Sanat Galerisi iş birliğiyle düzenlenen sergide, König'in Osmanlı kalelerini tanıtan 20 çizimi bulunuyor.



Sergide konuşan Macar Kültür Merkezi Müdürü Gabor Fodor, ilk olarak Ankara'da sergilenen eserlerin İstanbul'da da beğeniye sunulmasının önemine işaret etti.



Küratör Kemal Orta, sergide, Macar Krallığı topraklarındaki Osmanlı kalelerinin çizimlerini çalışan Frigyes König'in eserlerini bir araya getirdiğini söyledi.



Eserlerin, sanatçının 40 yıldır üzerinde çalıştığı bir seri olduğuna dikkati çeken Orta, "Frigyes König, daha çok analitik yaklaşımıyla bilinen biri. Sanatçı, bilim ve sanatsal disiplinleri farklı bir potada eriterek ortaya çıkarttığı işleriyle ünlü. Sanatçının kaleler tutkusu çocukluk döneminde başlıyor, o zamanlar kale kalıntıları dikkatini çekiyor. Sanatçı, Türk mimarisi üzerine 40 yıl çalışıyor. Osmanlı kaleleri ise çalışmalarının bir kısmını oluşturuyor. Bu sergide 20 çizim bulunuyor." diye konuştu.



Macaristan üzerine tarih araştırmaları yapan Sadık Müfit Bilge, Frigyes König'in eskizlerinden oluşan serginin, Macaristan'ın 200 yıllık tarihinin bir özeti olduğunu söyledi. Kalelerin bir bölümünün Osmanlı ordusu tarafından savunma amaçlı kurulduğunu, bazılarının da sancak ve eyalet merkezleri olarak inşa edildiğini anlatan Bilge, o dönemde kalelerin ticaret merkezi olarak da kullanıldığını dile getirdi.



Bilge, "Demirciler ve kuyumcular güvenlik açısından kale içerisinde yer alıyor. Aynı zamanda bu kalelerde, çevre vilayetlerden toplanan vergilerin oluşturduğu hazineler de saklanıyor. Bu kalelerin yöneticileri, doğrudan İstanbul'a bağlıdır. Kaleler, topçu ve süvari birlikleriyle korunur." bilgisini verdi.



Macar Kültür Merkezi'nde açılan sergi, 22 Şubat'a kadar görülebilecek.