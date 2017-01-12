Karo Kadın, 12 Ocak'ta Kozyatağı Kültür Merkezi Sahnesi'nde sizlerle buluşacak.



"Karo Kadın", sürekli haz alma kaygısı ve görsel dayatmalara uyma çabası altında, kendini tekrar tekrar tasarlamak zorunda kalan günümüz kadınını anlatıyor. Gittikçe nesneleşen kadının kendini bulma çabası sahnede bir dans tiyatrosuna dönüşüyor. Konsepti İlkay Türkoğlu'na ait "Karo Kadın"'ın koreografisi Şebnem Yüksel ile beraber yapılıyor. "Karo Kadın", yaratıcıları tarafından sahnede dans ederek canlandırılıyor.



Ömer Sarıgedik'in ses tasarımını, Alev Topal'ın ışık tasarımını, Sıla Karakaya'nın da yapım tasarımını üstlendiği dans tiyatrosu, "derme çatma sahne" işbirliği ile yaratılmıştır...