Karnı guruldayan genç kızın hastalığı doktorları da şaşırttı

Lise son sınıf öğrencisi Nurgül Tuna, yaklaşık 20 doktor ve hastane gezmesine rağmen rahatsızlığına çare bulamadı

Nurgül Tuna: "Karın guruldaması yüzünden hayatım mahvoldu. Okulda, derste karnımda inanılmaz ses çıkıyor. Kütüphaneye gidemiyorum. Misafirliğe gidemiyorum. Çarşıya çıkamıyorum. Evde ailemin yanında oturamıyorum. Dengem bozuldu"

-"YGS'ye bile tek kişi girdim"

Genç kızı muayene eden Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Murat Soylu: "Hiç böyle bir vakaya rastlamadık. Bu çok nadir görülen bir şey. Bugüne kadar hiç böyle bir rahatsızlık görmedik"



MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde sürekli karnı guruldayan 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Nurgül Tuna, yaklaşık 20 doktor ve hastane gezmesine rağmen rahatsızlığına çare bulamadı.

Silifke'de okuyan Nurgül Tuna karnının sürekli guruldamasından duyduğu rahatsızlıkla yaşama küstü. Üç yıl önce başlayan karın guruldamasında yaşadığı sıkıntılı günleri geride bırakmak için yaklaşık 20 doktor ve hastane gezerek çeşitli tetkiklerden geçti. Ancak hiçbir doktorun çare bulamadığı Nurgül Tuna artık karın guruldaması yüzünden hiçbir şey yapamadığını söyledi.

Doktorlar teşhis koyamadı

Rahatsızlığına bir tanı konulamadığını belirten Nurgül Tuna, "Üç yıl önce birden bire karnımda bir guruldanmalar başladı. Önce önemsemedim. Daha sonra bu karın guruldamaları artınca doktora gitmeye karar verdik. Önce Silifke, sonra Mersin, Adana ve Ankara'da devlet hastanelerine, ismini hatırlayamadığım bir çok özel hastaneye gittik. Her gittiğimiz hastane çeşitli tetkikler yaptırdı. Ancak hiçbir doktor hastalığıma bir tanı bir teşhis koyamadı. Tanı konulmayınca ilaçta verilmedi. Karın guruldaması yüzünden hayatım mahvoldu. Okulda, derste karnımda inanılmaz ses çıkıyor. Kütüphaneye gidemiyorum. Misafirliğe gidemiyorum. Çarşıya çıkamıyorum. Evde ailemin yanında oturamıyorum. Dengem bozuldu" dedi.

Bir doktorun yaptığı internet araştırmasında bu hastalıktan Türkiye'de üç kişide bulunduğunu belirten Nurgül Tuna, "En son muayene olduğum doktorlardan birisi internette araştırma yapmış. Türkiye'de bu hastalık benimle birlikte üç kişide varmış. Ama kimse hiçbir sonuç alamamış. Ağrı ve sızı içerisindeyim. Sanki içimde biri tekme atıyormuş gibi hissediyorum" diye konuştu.

YGS'ye özel sınıfta girdi

YGS'ye tek kişilik özel sınıfta girdiğini vurgulayan Tuna, şöyle devam etti:

"Sınavlara hazırlanamıyorum. Konsantre olamıyorum. Psikolojik tedavi alıyorum. Sosyal hayatım diye bir şey kalmadı. Herkes benden uzaklaşıyor, kaçıyor. Gittiğim doktorların hepsi bana 'sende bir şey yok' diyorlar. Ama karın guruldamam geçmedi. Devlet büyüklerimizden yardım istiyorum. Doktorlarımızdan yardım istiyorum. Bana yardım edin."

54 yaşındaki anne Zeynep Tuna, kızının bu durumunun çekilmez bir hal aldığını tek isteğinin kızının biran önce sağlığına kavuşmasını dilediğini söyledi.

55 yaşındaki baba Yaşar Tuna ise kızı için gitmedik doktor bırakmadıklarını ifade ederek, "Ben emekli biriyim. Kızım için bütün maddi imkanlarımı zorladım. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Devletimizden kızımın tedavisini yapılmasını istiyorum. Kızım yeter ki bu hastalıktan kurtulsun" dedi.

"Böyle bir vakaya rastlamadık"

Genç kızı muayene eden Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Murat Soylu ise, "Hiç böyle bir vakaya rastlamadık. Bu çok nadir görülen bir şey. Bugüne kadar hiç böyle bir rahatsızlık görmedik. Ama mide ve bağırsakların hareketi ile ilişkili bir durum söz konusu. Hastalıktan çok mide ve bağırsağın çalışmasında ki fizyolojik bir düzensizlikten kaynaklanıyor. Bir üniversite koşullarında araştırılması gerekiyor" dedi.