Karnesini Götürene Kitap Hediye

AHMET KAPLAN - Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen kampanya kapsamında bir hafta boyunca, başarı şartı aranmadan karnesini gösteren her öğrenciye kitap veriliyor.



Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde "Geleneksel Karneni Getir, Kitabını Götür" kampanyası 2 yıldır sürdürülüyor. Karneleri verilen öğrenciler, kampanya kapsamında hediye edilen kitaplarını almak için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne koşuyor.



Burada "100 Temel Eser" arasında yer alan kitapların bulunduğu standı gezen öğrenciler, başarı şartı aranmadan, gösterdikleri karneleriyle hediyelerini alıyor.



Kampanyayla şimdiye kadar öğrencilere 30 bin kitap hediye edilirken, bu dönem de 10 bin kitabın dağıtılması hedefleniyor.



Bismil Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıl önce ilçede göreve başladığında öğrencilere kitap okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla projeyi başlattığını söyledi.



Kampanyayı bir defaya mahsus planladıklarını ancak aynı yılın ikinci döneminde herhangi duyuru yapmadıkları halde öğrencilerin kitap almak için geldiğini ifade eden Ak, öğrencilerin kitap okuma istekleri karşısında kampanyayı her dönem düzenleme kararı aldıklarını anlattı.



Ak, "Amacımız çocuklarımızı kitapla buluşturmak, yarınlarımızın teminatı gençlerimize okuma alışkanlığını kazandırmak. Çocuklarımızı okutuyoruz. Çocuklarımızın eline silahın, taşın, tehlikeli cisimlerin yerine kitap ve kalem yakışıyor." diye konuştu.



"Çocuklarımıza sahip çıkacağız"



Çocuk ve gençlerin sahipsiz bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Ak, sahipsiz gençleri kötü emellerine alet etmek isteyen şer odaklarının farkında olduklarını dile getirdi. Ak, şunları kaydetti:



"Milletini, vatanını, ailesini seven, topluma faydalı bireyler, bilimi insanlığa faydalı şekilde kullanabilecek bir gençlik, bir Asım'ın neslini kazanmak istiyoruz. Türkiye'nin, bölgemizin güçlenmesi, huzur ve barışımız, demokrasi kültürünün oturması, yerleşmesi için çocuklarımızın ellerine kitap vermek zorundayız. Bunun uğraşında olmak zorundayız. İçeriden ve dışarıdan şer güçleri, terör örgütleri, bu gençlerin beyinlerini yıkayarak, ellerine tehlikeli maddeler maalesef veriyor. Biz de bu anlamda çocuklarımıza sahip çıkacağız."



"Okumayan öğrencimizin kalmaması lazım"



Köy okullarında eğitim gören ve müdürlüklerine gelme imkanı bulamayan çocuklara da kitap gönderdiklerini anlatan Ak, ilçedeki her öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.



Öğrencilerin her karne döneminde tekrar kitap alabileceğini ifade eden Ak, "Amacımız her evde bir kütüphane oluşturmak. Müdürlüğe gelemeyene de biz kitabı götüreceğiz. Okumayan bir öğrencimizin kalmaması lazım. Biz gençlerimize sahip çıkmazsak, geleceğimize sahip çıkmıyoruz demektir." şeklinde konuştu.



Kitap okuma alışkanlığının, erken yaşta kazanılabildiğini vurgulayan Ak, "Çocuklarımızın kitap okumasını istiyoruz. İlköğretim çağındaki çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için eğitimde de milli seferberlik ilan etmemiz lazım." dedi.



Kampanyanın bir hafta devam edeceğini duyuran Ak, bu süre boyunca belirli saat aralıklarında kitap dağıtmaya devam edeceklerini bildirdi.



Ak, hayırseverlerin destekleriyle yürüttükleri kampanyayı sürdürmeyi planladıklarını kaydetti.



"Bize kitap göndermelerini istiyoruz"



5. sınıf öğrencisi Ayşenur Ünal ise aldıkları kitapların okuma alışkanlığını geliştirdiğini söyledi.



Kampanyanın, kitap alma imkanı bulunmayan öğrenciler için iyi olduğunu dile getiren Ünal, "Kampanyanın devam etmesini istiyoruz. Kitap gönderdikleri için hayırsever vatandaşlara teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da bize kitap göndermelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.



İlkokul 3. sınıf öğrencisi oğluyla kitap almaya gelen Temel Yapıcı, kampanyayı çok olumlu bulduklarını belirterek, "Bazı ailelerin kitap almaya gücü yetmiyor. Kitapların manevi değeri de büyük. Kitap okuyan ile okumayan çocuklar çok farklı oluyor. Benim fazla kitap okuma şansım olmadı. O yüzden çocuğuma okutmak istiyorum. Kampanyayı canı gönülden destekliyorum." diye konuştu.