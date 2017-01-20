Gümüşhane'de evde eğitim gören 1. sınıf öğrencisi Yağmur Pehlivan, karne heyecanı yaşadı.



Süregelen hastası olan Dumlupınar İlkokulu öğrencisi Pehlivan, yarıyıl tatili dolayısıyla karnesini evinde aldı.



İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan ile Okul Müdürü İsa Aslan ve Öğretmen Neriman Karakaş, Pehlivan'ı evinde ziyaret etti. Doğan, hastalığı nedeniyle evinde eğitim gören Pehlivan'a karne ve başarı belgesini takdim etti.



Doğan, "Çocuklarımıza evinde eğitim verilmesi, öğretmenlerimizin gelip onları yetiştirmesi çok büyük bir fedakarlık. Tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.



Pehlivan'ın babası Merdin Pehlivan ise karnesini vermek için evlerine kadar gelen konuklarına teşekkür etti.